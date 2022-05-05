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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ أبطال المشروع القومي للبطل الأوليمبي في أولى المشاركات العالمية

أبطال المشروع القومي
أبطال المشروع القومي للبطل الأوليمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، جميع أبطال المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة والقائمين عليه، وخاصة اللاعب محمد عبد المنعم سيد وحصوله على المركز الرابع في بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة في رفع الأثقال التي تستضيفها اليونان في الفترة من 1 إلى 11 مايو الجاري.

 

 وتعد هذه أولى المشاركات العالمية للاعبي رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بخمسة لاعبين وهم ، محمود حسني ( محافظة القاهرة) ، محمود جمال ( محافظة الفيوم) ، محمد عبد المنعم فاضل ( محافظة بني سويف) ، حلمي عبد الباري ( محافظة الإسماعيلية) ، نورا عصام حلمي ( محافظة الإسماعيلية). 

 

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش.

 

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم كل الدعم للرياضة، وهو العامل المحفز الأكبر للجميع لتحقيق التطور والتقدم والعديد من الإنجازات للرياضة المصرية ، موضحًا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد نواه للمنتخبات من خلال مجموعة من المعايير لإنتقاء الموهوبين في مختلف المحافظات وفق خطة عمل محددة، وضمهم للمشروع تمهيداً لإعدادهم وتأهيلهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلتي "الناشئين، الواعدين" وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية، والمنتخبات الوطنية. ولفت وزير الشباب والرياضة أن رسالتنا في المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، مشيراً إلي دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

وزير الرياضة أخبار الرياضة البطل الأولبمي محمد عبدالمنعم أشرف صبحي

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