نائب: الزراعة والصناعة من أفضل المجالات للاستثمار في ظل الأزمة العالمية

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه فى ظل الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة أصبح لزاما تجاوز هذه الأزمات من خلال السيطرة على التضخم وعمل تغطية نقدية لبعض الأسر وتقرير استهلاك فى بعض الحالات الأخرى.

وأشار بدراوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى وجود موائمة بين حجم الإنفاق وما لدى الدولة والمواطن، مؤكدا أننا علينا أن نقوم بعمل إجراءات لتخفيض التضخم ورفع سعر الفائدة ومراقبة الأسعار.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: لو لدينا فائض نقدى من الممكن أن نستغله في وجود إعانة بطالة ورفع قيمة دعم التموين وزيادة معاش تكافل وكرامة.

واستطرد: من الممكن أن يكون أفضل مجالات الاستثمار في ظل الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة هي مجالات الزراعة والصناعة طويلة المدى؛ لأن أي مجال اخر سيكون مؤقتا.