الوزراء: نصف لغات العالم ستنقرض بحلول 2100.. إنفوجراف



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول انقرض نصف لغات العالم بحلول عام 2100.



وأوضح الانفوجراف أنه تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف لغات العالم ستنقرض بحلول عام 2100، وتتوقع حسابات أخرى أن ما يصل إلى 95% من لغات العالم قد تنقرض أو معرضة لخطر شديد بحلول نهاية هذا القرن.

وتابع الانفوجراف ان غالبية اللغات المهددة هي لغات السكان الأصليين. وجاء هذا التهديد كنتيجة مباشرة للاستعمار والممارسات الاستعمارية التي أدت إلى هلاك الشعوب الأصلية وثقافاتهم ولغاتهم.