لخلافات أسرية.. مصرع شاب على يد زوج شقيقته في بني سويف

لقي شاب مصرعه اليوم الخميس، على يد زوج شقيقته ونجل عمه فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بنزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب على يد زوج شقيقته ونجل عمه فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بنزلة البرقي التابعة لمركز الفشن، والذي وجَّه بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وضبط أطرافها، وكشف ملابساتها.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة شاب يدعي "ط.ح.ع" 30 سنة، إثر تعرضه لضربة بآلة حادة فى الجسم، ما أدى إلى وفاته في الحال وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة الفشن أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية كونه نجل عمه وزوج شقيقته حيث تحولت المشادة إلى مشاجرة بينهما قام خلالها بضربه بآلة حادة، ما تسبب في إصابته ووفاته فى الحال.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، حيث فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمكان الحادث، وجارٍ إخطار جهات التحقيق للمعاينة ومناظرة الجثة.