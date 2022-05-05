بعد الأزمات الحالية.. توقعات بمنافسة شرسة بين بايدن وترامب في ماراثون2024 الانتخابي

أجرى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن محادثات متكررة مع الحلفاء وأنه سيحتاج إلى الترشح مرة أخرى لمنع سابقه دونالد ترامب من استعادة المكتب البيضاوي.

وكما فعل في عام 2020 ، ينظر بايدن إلى ترامب باعتباره تهديدًا وجوديًا للديمقراطية الأمريكية.

ومثلما فعل في عام 2020 ، يعتقد بايدن أنه الوحيد القادر على هزيمته. إنه يخطط لاستهداف ترامب بشكل أكثر قوة مع اقتراب موسم منتصف المدة - كوسيلة لتغيير موقف حزبه في الانتخابات النصفية ولكن أيضًا لإنشاء تباين للمستقبل ... ".

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي بول بيجالا: “كل شيء مجمد حتى ما بعد الانتخابات النصفية”.

وأضاف "أتوقع أن يترشح بايدن ، وآمل أن ينجح في إدارته، وأعتقد أنه إذا كان هناك منافس أساسي موثوق به ضد بايدن ، فسيكون هناك فوز شبه مؤكد لترامب ".