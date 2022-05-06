تسلا تبدأ في تسليم موديل S بتحديثات جديدة في نظام الترفية.. صور

استعرض احد ملاك شركة تسلا المتحمسين قام باستعراض الميزة بشكل سريع بفضل حصول سيارته الميزة الجديدة، حيث قام بإعطاء أمر للشاشة بأن تتحرك كهربائياً لتواجهه أو لتواجه مقعد الراكب بجانبه، وهي ميزة أصبحت الشركة توفرها بشكل أساسي.

تسلا تبدأ في تسليم سيارات موديل S بتحديثات جديدة في نظام الترفية

قامت تسلا بالتأكيد على أن بعض طرازاتها كانت تُشحن للعملاء مع القطعة التي تجعل الشاشة تدور في وقت سابق من هذا العام، ، وفي ذلك الوقت لم تكن المحركات المطلوبة لتحريك الشاشة موجودة، لذا فقد كانت ميزة ثورية.

تسلا تبدأ في تسليم سيارات موديل S بتحديثات جديدة في نظام الترفية

تُعد الشاشات الدوارة خياراً شائعاً لمن يرغبون في الحصول عليها كقطعة منفصلة، لكن رؤية هذا التحكم المباشر من خلال النظام الترفيهي يعد أمراً فريداً، وقد تم تسليم هذه السيارة في 29 أبريل الماضي، وتوفر رؤية أفضل للسائق أو الراكب.

تسلا تبدأ في تسليم سيارات موديل S بتحديثات جديدة في نظام الترفية

يُمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة حيث يُمكن تهيئة خيارات مثل تشغيل الفيديوهات وحتى اللعب أثناء حركة السيارة للراكب، والأمر المثير للدهشة هو أن تسلا لم تروج لهذه الميزة، ولم يذكرها إيلون ماسك في هذه المرحلة.

حتى الآن لم تكشف تسلا عن إمكانية تعديل السيارات السابقة بالقطع التي تسمح للشاشة بالدوران.