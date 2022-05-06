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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق تسارع بين أفضل السيارات الاقتصادية.. هوندا سيفيك Siوتويوتا جي آر 86 | فيديو

سباق تسارع بين أفضل
سباق تسارع بين أفضل السيارات الاقتصادية.. هوندا سيفيك Siوتوي

في الوقت الذي يتجه فيه العملاء لدفع المزيد من الأموال لشراء سيارات جديدة، لا يحتاج الجميع لدفع مبالغ طائلة لشراء سيارة سريعة رشيقة حيث تختلف احتياجات العملاء ومتطلباتهم حسب السعر اللذي يشكل عاملاً كبيراً.

سباق تسارع بين أفضل السيارات الاقتصادية.. هوندا سيفيك Siوتويوتا جي آر 86

ورغم ذلك فإن تحديد أولويات الأسعار، لا يعني أن تتخلى عن التمتع بالقيادة، على العكس تمامًا، هناك سيارات سريعة وقوية توفر متعة رائعة في القيادة وبسعر منخفض بأقل من 30 ألف دولار فقط، مثل سيارة هوندا سيفيك Si وسيارة تويوتا جي آر 86 الجديدتان واللتان تعتبران من السيارات الاقتصادية، لكن أيهما أسرع؟

سباق تسارع بين أفضل السيارات الاقتصادية.. هوندا سيفيك Siوتويوتا جي آر 86

تويوتا جي آر 86 الجديدة، هي سيارة كوبيه ذات دفع خلفي، في حين أن سيفيك تأتي بأربعة أبواب ووزن أثقل ودفع رباعي، وكلاهما يعملان بنواقل حركة من 6 سرعات.

 

تعتمد سيارة سيارة سيفيك Si على محرك توربيني سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 200 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر، أما تويوتا جي آر 86 فتعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات، بقوة 228 حصانًا، وهو أعلى من سيفيك، مع 249 نيوتن متر من عزم الدوران.

سباق تسارع بين أفضل السيارات الاقتصادية.. هوندا سيفيك Siوتويوتا جي آر 86

الميزة الأهم لسيارة تويوتا هو وزنها الأقل من سيارة سيفيك بنحو 200 رطل، فوزنها يبلغ 1.275 كجم، مقابل 1360 كجم لسيارة سيفيك، ويمكن ملاحظة القوة الحصانية الإضافية للسيارة الكوبيه والوزن الخفيف على الفور في السباق الأول الذي يبدأ في الدقيقة 2.

الأسعار سيارات سريعة السعر سيفيك Si ع

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