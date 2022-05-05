وزير الاقتصاد التونسي: الشراكة مع إيطاليا في كل المجالات خاصة المنسوجات الصناعية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أهمية الشراكة الاقتصادية بين تونس وإيطاليا في كل المجالات لاسيما مشروع المنسوجات الصناعية الذي سيقام في تونس؛ مما يسهم في خلق فرص عمل إضافية وتنشيط الحركة الاقتصادية بعدد من المناطق والمدن.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي - خلال لقائه اليوم مع ماركو كارليتو مسئول مجموعة كلازيدونيا الإيطالية المتخصصة في صناعات النسيج والملابس - إن الوزارة بكل هياكلها المختصة في الاستثمار مستعدة لمرافقة المؤسسة الإيطالية وتذليل الصعوبات أمامها؛ حتى يتسنى لها تركيز وحداتها الصناعية في أفضل وقت.

من جانبه، أكد ماركو كارليتو أن قرار مجلس إدارة المجموعة الخاص بتوسيع نشاطها في تونس تم بناء على الميزات التفاضلية التي تتسم بها تونس على غرار كفاءة اليد العاملة والموقع الجغرافي القريب من أوروبا.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على قيام المجموعة الإيطالية إقامة مقر صناعي لها في تونس من خلال مرحلة أولى يتم تشغيل وحدتين صناعيتين بمنطقتي "الزريبة" التابعة لولاية زغوان و"الساحلين" التابعة لولاية المنستير توفر نحو 900 فرصة عمل، ثم يليها تنفيذ وحدات أخرى في مراحل لاحقة.