وكيل موازنة البرلمان: يجب تقليل الاستيراد من الخارج وضبط الميزان التجاري

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه فى ظل الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة فإن المطلوب من المواطن ان يرشد استخدامه للضروريات فقط وأن يبتعد بقدر الإمكان عن السلع المستوردة.

وأكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن على الدولة أن تقوم بتقليل الاستيراد الترفى من الخارج وضبط الميزان التجارى ، بالإضافة إلى دعم المصنع المصرى.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: مجال التصنيع هو أفضل مجال للاستثمار ، وبالتالى علينا أن نقلل الاستيراد من الخارج لكى نحقق الاكتفاء الذاتى بقدر الإمكان.