عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصور| محمد صلاح يتسلم أولى جوائزه الفردية هذا الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح

تسلم النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022، خلال حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعد هذه الجائزة أولى جوائز محمد صلاح الفردية هذا الموسم، كما تعد هذه المرة الثانية في مسيرة صلاح التي يحصل فيها على جائزة اتحاد الكتاب الرياضيين حيث سبق له وأن توج بهذه الجائزة عام 2018.

وحصل صلاح على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع.

وقال صلاح على هامش الحفل: “أنا أستمتع بلعبة كرة القدم وأحاول مساعدة فريقي للفوز بالبطولات وهذا أهم شيء”.

وبسؤاله عن مباراة ريال مدريد تابع : “حان وقت الانتقام بعد الهزيمة في آخر مواجهة بيننا ، كان يوما حزينا بالنسبة لنا”.

واختتم: “أمامنا اربع بطولات ثلاث بطولات في أيدينا والرابعة الدورى الانجليزي لكن يجب تعثر مانشستر سيتي وأتوقع أن هذا ممكن على الرغم من امتلاكهم مدربا رائعا وسيحاولون الفوز في كل المباريات للتتويج بالبطولة”.

ويواجه محمد صلاح مع فريقه ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام يوم 28 مايو القادم، على ملعب استاد دو فرانس.

محمد صلاح ليفربول جوائز محمد صلاح الفردسة جائزة رابطة الكتاب الانجليز أخبار الرياضة محترفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

الروبل والعلم السوفيتي.. بوتين يحول جنوب أوكرانيا إلى جزء من روسيا

الأزهر يحذر من إساءة استخدام دعم الدول الأكثر احتياجا لطمس هويتها الإسلامية

بعد واقعة وفاة صحفي بالأهرام .. علاء ثابت يطلب إذن خصومة من نقابة الصحفيين

ممنوع الجينز والماكياج.. إجراءات صارمة في كوريا الشمالية على الشكل العام

بالصور| محمد صلاح يتسلم أولى جوائزه الفردية هذا الموسم

بسبب حرب أوكرانيا.. تحذيرات من استهداف الطائرات والمطارات المدنية في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

فيديو

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ