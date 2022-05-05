طارق العوضي: لا بد من إعادة النظر في ملفات المحبوسين.. فيديو

قال طارق العوضي المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن كل من كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشارك في وقفات احتجاجية وعمالية، لهم مطالب مشروعة، واستخدموا وسائل سلمية ولم يستخدموا وسائل عنف.

وأضاف طارق العوضي خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أرى ان التجاوز اللفظي يستوجب العقاب، مشيرا إلى أنه لا بد من إعادة النظر في ملفات المحبوسين في إطلاق سراحهم خاصة مع تنفيذ العقوبة.

وتابع المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن كلمة الرئيس بحفل إفطار الاسرة المصرية رائعة خاصة عندما أكد أن “الوطن يتسع للجميع”

واشار طارق العوضي إلى أن “انا شايف كلمة الرئيس من موقع المعارضة بعد إخلاء سبيل عدد من الشباب والدعوة الى الحوار الوطني يدل على استباقية الدولة في اتخاذ القرارات”