الصين: سياسة الناتو تؤدي إلى كوارث إنسانية

قال تشانج جيون، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن توسع الناتو باتجاه الشرق بعد الحرب الباردة تسبب في زعزعة الأمن في أوروبا.

قال جيون، إن "توسع حلف الناتو في شرق أوروبا لم يؤد فقط إلى زعزعة أمن أوروبا، ولكنه وضع بذور الصراع".

واضاف: “الناتو نفسه هو المحرض على النزاعات والحروب ضد الدول ذات السيادة”.

وقال الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي "خلافا للجوهر الدفاعي المعلن، شن الناتو عمدا حروبا ضد دول ذات سيادة، مما تسبب في خسائر فادحة بين السكان وكوارث إنسانية".