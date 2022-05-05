بعد واقعة وفاة صحفي بالأهرام .. علاء ثابت يطلب إذن خصومة من نقابة الصحفيين

بدأ الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير "الأهرام"، اجراءات التقدم ببلاغ للنيابة العامة، ضد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، على خلفية ما روجه الاخير من اتهامات لثابت ومؤسسة الاهرام، عقب حادث وفاة الزميل الراحل عماد الفقي.



وتقدم ثابت قبل ساعات بطلب إذن خصومة، من نقابة الصحفيين، للبدء في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لمقاضاة محمود كامل، على خلفية ما نشره الأخير من أكاذيب تمس سمعة مؤسسة الاهرام، ودعا ثابت فى مذكرة طلب إذن الخصومة، الى مثول محمود كامل لتحقيق نقابي، حول ما نشره تعليقا على واقعة وفاة الفقي، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.