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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهالي بركات بالعياط يطالبون بتوصيل الصرف الصحي.. ومحمد موسى يناشد المسؤولين بالتدخل

صدى البلد

اشتكى عدد من أهالي عزبة بركات التابعة لمركز العياط بالجيزة، من قلة وانعدام الخدمات في القرية رغم ارتفاع عدد سكانها، وتعرض خطوط المياه للتلوث بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إلى مواسير مياه الشرب.
وعرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مطالب الأهالي والتي قالوا فيها إنه لم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا لتوصيل الصرف للعزبة، موضحين أن عدم وجود صرف صحى بالعزبة أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".
وقال الإعلامي محمد موسى: "أنا بوصل صوتهم لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي منصور بدوي، وبوصلها للجهاز التنفيذي للشركة، ولمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، نظرة لعزبة بركات في العياط".
 

 

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