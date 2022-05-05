قاسم: عقدنا شراكة مع اتحاد البلديات الهولندي لتنمية قدرات العاملين بـ «المحليات»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم عقد شراكة استراتيجية مع اتحاد البلديات الهولندي VNG وتم من خلالها تدريب 750 متدربا، بالإضافة إلى دورة التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات، لتنمية قدرات العاملين في وضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير، و دورة إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، ودورة تأهيل قيادات الادارة المحلية واستثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف ، وتحسين خدمات المراكز التكنولوجية و هندسة العمليات ومؤشرات الأداء ، و ريادة الأعمال واعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى.

وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتغيير قدرات العاملين بالمحليات لبناء صف ثان وتحسين الخدمات بما يساهم في رفع الكفاءة وتطوير المهارات وخاصة في ظل توجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الانسان المصري والتحول الرقمى والاصلاح الإداري وصولا للجمهورية الجديدة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: نسعى إلى زيادة عدد المتدربين خلال العام الجاري ، لافتا إلى أن تنفيذ خطة الدولة مصر 2030 تعتبر الشباب هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالي تتضمن تدريب 6000 متدرب على مستوى وحدات الإدارة المحلية.