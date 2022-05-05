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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد العرابي: فرنسا ترى مصر أهم ركائز الاستقرار في المنطقة

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ؛ إن العلاقات المصرية الفرنسية  دائما متميزة لكنها شهدت قفزة هائلة في عصر الرئيس السيسي  والرئيس إيمانويل ماكرون ؛ ويعتقد أن الفترة القادمة من رئاسة ماكرون ستكون بها المزيد من التعاون .

أضاف محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى في نشرة التاسعة ؛ أن فرنسا شريك استراتيجي لمصر في مجالات متعددة مثل السياحة والتسليح والتنمية و ستشهد الفترة القادمة قفزات في العلاقات بين مصر وفرنسا .

أوضح وزير الخارجية الأسبق ؛ أن  الأوضاع في العالم مضطربة جدا وفي الشرق الأوسط أيضا ؛ لكن فرنسا تنظر دائما لمصر على أنها أهم ركائز الاستقرار في المنطقة ؛ وتسمع لمصر في أراءها السياسية في القضايا الدولية الهامه .

أشار العرابي إلى أن الدولتين مصر و فرنسا تسعى دائما لتعزيز سبل السلام في المنطقة بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص لأن مصر تتبنى دعم التنمية في أفريقيا في دول حوض البحر المتوسط ؛ مضيفا أن فرنسا لها دور كبير في دعم مصر لتحقيق التنمية الشاملة ؛ ولا ننسى دورها مشاريع مصرية مثل مترو الأنفاق في القاهرة.
 

 

وزير الخارجية محمد العرابي السيسي إيمانويل ماكرون

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