محمد العرابي: فرنسا ترى مصر أهم ركائز الاستقرار في المنطقة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ؛ إن العلاقات المصرية الفرنسية دائما متميزة لكنها شهدت قفزة هائلة في عصر الرئيس السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون ؛ ويعتقد أن الفترة القادمة من رئاسة ماكرون ستكون بها المزيد من التعاون .

أضاف محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى في نشرة التاسعة ؛ أن فرنسا شريك استراتيجي لمصر في مجالات متعددة مثل السياحة والتسليح والتنمية و ستشهد الفترة القادمة قفزات في العلاقات بين مصر وفرنسا .

أوضح وزير الخارجية الأسبق ؛ أن الأوضاع في العالم مضطربة جدا وفي الشرق الأوسط أيضا ؛ لكن فرنسا تنظر دائما لمصر على أنها أهم ركائز الاستقرار في المنطقة ؛ وتسمع لمصر في أراءها السياسية في القضايا الدولية الهامه .

أشار العرابي إلى أن الدولتين مصر و فرنسا تسعى دائما لتعزيز سبل السلام في المنطقة بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص لأن مصر تتبنى دعم التنمية في أفريقيا في دول حوض البحر المتوسط ؛ مضيفا أن فرنسا لها دور كبير في دعم مصر لتحقيق التنمية الشاملة ؛ ولا ننسى دورها مشاريع مصرية مثل مترو الأنفاق في القاهرة.

