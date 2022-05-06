آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطلاب بشأن مشروع محو الأمية

أكد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه يجب على طلاب الفرقة الرابعة والمستوى الثامن المشاركة في مشروع محو أمية كمتطلب أساسي للتخرج .

وقال الدكتور مصطفي مرتضي انه تم تخصيص وحدة لتعليم الكبار بالكلية لتسهيل الاجراءات علي الطلاب لذلك الرجوع للوحدة .

وأضاف عميد كلية الآداب أن محو أمية ٤ أفراد شرط أساسي للتخرج .



الجدير بالذكر أقامت كلية الآداب جامعة عين شمس، ممثلة في اتحاد الطلاب احتفالية عيد الأم وتكريم الأم المثالية من أمهات الطلاب ذوي الهمم والعاملات بالكلية بحضور الفنانة سوسن بدر وعدد كبير من أساتذة الكلية والطلاب أكفاء وضعاف البصر وذوى الاحتياجات الخاصة .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنظيم السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب وطلاب اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب .

وقامت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بتكريم الفنانة سوسن بدر على جهودها في اثراء الأعمال الدرامية الاجتماعية الهادفة .

وبدورها استمعت الفنانة سوسن بدر الى استفسارات ومطالب الطلاب من ذوي الاحتياجات بضرورة اكتشاف الطلاب الموهوبين ومشاركتهم في الدراما، وحثتهم على أهمية العمل على تنمية هذه المواهب لديهم وصقلها بالدراسة، كما وعدت بتبني الطلاب المبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأبدت استعدادها لمشاركة الطلاب لها في أعمالها الدرامية .

وشاركت الفنانة سوسن بدر في تقديم الهدايا العينية للأمهات والعاملات المثاليات ، وحرص جميع الحضور على التقاط الصور التذكارية .