أخبار التعليم.. اليوم القمر يقترن مع النجم بولوكس.. 10 معلومات عن مشروع إنتاج وتوزيع اول أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطلاب بشأن مشروع محو الأمية



أكد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه يجب على طلاب الفرقة الرابعة والمستوى الثامن المشاركة في مشروع محو أمية كمتطلب أساسي للتخرج .

10 معلومات عن مشروع إنتاج وتوزيع اول أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مشروع دعم إنتاج أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع الذى تقوم به الأكاديمية تحت اسم BioVENT A series ونقدم لكم 10 معلومات هامة حول المشروع:



تعرف علي دور جامعة عين شمس في الاستثمار الجيد للموارد البشرية للوصول للتنمية المستدامة

تسعى جامعة عين شمس دائما إلى تنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.

اليوم القمر يقتران مع النجم بولوكس

تشهد سماء مصر اليوم الجمعة ، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

لطلاب اعلام القاهرة .. اعرف على شروط مسابقة العباقرة

اعلنت إدارة رعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم مسابقة العباقرة الخاصة بكلية الإعلام .



للعاملين بجامعة حلوان.. ننشر طرق التسجيل بالبرامج التدريبية

أعلنت جامعة حلوان عن برامج تدريبة للعاملين بالجامعة تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.