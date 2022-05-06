أخبار الأهلي ...كواليس مران الفريق لمواجهة وفاق سطيف..سر استقاله مساعد المدير الفني لوفاق

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الاهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي



كواليس المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف.. صور



خاض الفريق الأول لكرة القدم القدم بالأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها مساء السبت بإستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي ، وفرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني السرية علي معسكر الفريق الأحمر قبل خوض تلك المواجهة .

مدرب وفاق سطيف: سعيد لمواجهة الأهلي القوي.. واللعب أمامه يُكسب الخبرات

أكد الكرواتي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، أنه سيكون سعيدا لمواجهة فريق قوي مثل الأهلي مشيراً إلى أنه سيكتسب الخبرات من تلك المواجهة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء يوم السبت القادم، على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قبل 48ساعة من مواجهة الأهلي.. كواليس استقالة مساعد المدير الفني لـ وفاق سطيف

في خطوة مفاجئة، تقدم رضا بن دريس، مساعد المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، باستقالته من منصبه، قبل مواجهة الأهلي المقرر لها بعد غد، السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا