مقطع فيديو لجثة تتحرك في الصين يثير ضجة

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الصين مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، ظهر من خلاله رجل مسن بداخل كيس باللون الأاسود و مغلف و كأنه جثة و لكن مازال الرجل على قيد الحياة .



و بحسب ما ورد في وكالة " سي إن إن"، أن مقطع الفيديو الذي قام بتصويره أحد المصورين المجهولين في مدينة شنغهاي الصينية، أثار ضجة كبيرة بين المواطنين في الصين بسبب تصويره لحظة تحرك الرجل المسن الذي خرج من غحدى دور الرعاية بالمسنين في المدينة بتصريح للدفن .



و وفقا لما أشارت إليه التقارير الإعلامية في الصين، فإن مدينة شنغهاي الصينية تكررت فيها تلك الحوادث المرتبطة بالإهمال في صحة المواطنين بسبب تفشي فيروس كورونا فيها بشكل كبير تدنت فيها مستوى العناية الطبية فيها .



و بحسب الفيديو الذي قام المصور بتصويره خلسه، فإن الجثة التي خرجت في كيس باللون الاسود بلاستيك من إحدى دور الرعاية بالمسنين، و ظهر المسن و هو يتحرك بعد إخراجه من دار المسنين و إصدار تصريح بدفنه رغم أنه مازال حيا .



جدير بالذكر ان مقطع الفيديو أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي، و طالبوا بمحاكمة المسئولين عن دار المسنين الذي خرجت من جثة ذلك الرجل .

https://twitter.com/AdamMilstein/status/1521504090873901056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1521504090873901056%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F948599%2FD8AED8B7D8A3-D8ACD8B3D98AD985-D986D98FD982D984-D8A8D8ADD982D98AD8A8D8A9-D8ACD8ABD8AB-D8A5D984D989-D8A7D984D985D8B4D8B1D8ADD8A9-D988D987D8B0D8A7-D985D8A7-D8AAD8A8D98AD986