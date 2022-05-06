خلال دراسته.. باحث بريطاني: الفئران والقوارض فائقة الذكاء

قام باحث بريطاني بتجربة معملية على مجموعة من الفئران، و اكتشف من خلالهم أنها فائقة الذكاء، و تمكنوا من خلال لعبة الفيديو التي كانوا يلعبوها من مساعدة الباحث في إجراء تجربته .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن باحث بريطاني أشار إلى أن على الرغم من أن الفئران من القوارض الغير محببة لدى البعض، إلا أنه اكتشف ان تلك الحيوانات التي تؤرق البعض فائقة الذكاء .



قام الباحث بجمع مجموعة من الفئران، و أنشأ لعبة تشبه ألعاب العالم الإفتراضي ، و قام بوضع الفئران في الغرفة التي اعدها خصيصا لتلك اللعبة، و المفاجأة أنهم تمكنوا من إصابة الوحوش في اللعبة بمهارة .



و بحسب ما ذكر ذلك الباحث، فإنه لم يتوقع أن الفئران تكون على تلك الدرجة من الذكاء، و فقد تابعهم أثناء تواجدهم في تلك الغرفة و اكتشف أنهم يصيبون الأهداف في اللعبة كالبشر أثناء لعبهم .



جدير بالذكر أن الباحث كتب في التقرير، أن الفئران أثبتوا أنهم كانوا يلعبون بذكاء أطفال بالغين من العمر 10 سنوات، اي لديهم قدرة على التفكير و إختيار الحل المناسب .