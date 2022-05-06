عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال دراسته.. باحث بريطاني: الفئران والقوارض فائقة الذكاء

صدى البلد

قام باحث بريطاني بتجربة معملية على مجموعة من الفئران، و اكتشف من خلالهم أنها فائقة الذكاء، و تمكنوا من خلال لعبة الفيديو التي كانوا يلعبوها من مساعدة الباحث في إجراء تجربته . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن باحث بريطاني أشار إلى أن على الرغم من أن الفئران من القوارض الغير محببة لدى البعض، إلا أنه اكتشف ان تلك الحيوانات التي تؤرق البعض فائقة الذكاء . 

txt

تحذير.. فئران المنازل تهدد العالم بمتحور جديد من كورونا

txt

بشرى لكبار السن.. اكتشاف جزيئات تعيد شباب البشرة بعد اختبارها على الفئران


قام الباحث بجمع مجموعة من الفئران،  و أنشأ لعبة تشبه  ألعاب العالم الإفتراضي ، و قام بوضع الفئران في الغرفة التي اعدها خصيصا لتلك اللعبة، و المفاجأة أنهم تمكنوا من إصابة الوحوش في اللعبة بمهارة . 


و بحسب ما ذكر ذلك الباحث، فإنه لم يتوقع أن الفئران تكون على تلك الدرجة من الذكاء، و فقد تابعهم أثناء تواجدهم في تلك الغرفة و اكتشف أنهم يصيبون الأهداف في اللعبة كالبشر أثناء لعبهم . 


جدير بالذكر أن الباحث كتب في التقرير، أن الفئران أثبتوا أنهم كانوا يلعبون بذكاء أطفال بالغين من العمر 10 سنوات، اي لديهم قدرة على التفكير و إختيار الحل المناسب .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

بعد إدانة هجوم إلعاد في إسرائيل..أمريكا:حوار مستمر لبحث سبل التصدي

خلال دراسته.. باحث بريطاني: الفئران والقوارض فائقة الذكاء

بسبب تراجع الأرباح.. "ميتا" لن تقبل موظفين جدد هذا العام

هل يعذب تارك الصلاة في قبره ؟.. الإفتاء ترد

مندوبة الإمارات بمجلس الأمن :المدنيون يدفعون الثمن الأكبر للحرب في أوكرانيا..فيديو

الملك المصري لا يتقف عن حصد الجوائز.."ليفربول" يحتفل بتتويج محمد صلاح بلاعب العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ