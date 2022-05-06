كريم عفيفي : تركيبة النجوم في مسلسل دايما عامر شدتني

قال الفنان كريم عفيفي إن تركيبة هذا الكم من النجوم في عمل واحد مع شركة إنتاج ضخمة مثل الباتروس كان سبب من أسباب التي جذبته للعمل في مسلسل دايما عامر .

وأضاف كريم عفيفي خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج لايت شو ؛ أن محمد محمود مدرس اللغة العربية ؛ كان مثل معلمه أثناء طفولته وكان يشعر الطلاب أن مثل هذا المدرس لديه مأساة.

أوضح كريم عفيفي أن مدرس الألعاب بمسلسل دايما عامر أستاذ نوفل والتي جسدها في المسلسل كان اثناء دراسته يحب حصة الألعاب وبالنسبة له أجمل حصة في اليوم ويتمنى أن يكون اليوم كله ألعاب بشكل رسمي .

