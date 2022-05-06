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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محسن محيي الدين : الايقاع السريع شد المشاهد لـ ملف سري

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

أكد الفنان محسن محيي الدين أنه سعيد بردود الأفعال حول دوره في مسلسل " ملف سري " ، والذى يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي .

وتابع الفنان محسن محيي الدين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد قائلاً :الايقاع السريع يعد من أكثر العوامل التى شدتني للعمل ، وتعد من الاسباب الرئيسة فى نجاحه.

واضاف الفنان محيسن محيي الدين قائلاً : مسلسل ملف سري  تمكن من ان يجعل المشاهد في حالة رغبة دائمة لمعرفة حلول الالغاز التي يتضمنها العمل، فالإثارة الموجودة في المسلسل والخبايا بين العلاقات جعلت المشاهد مشدود للأحداث.

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مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكان اخر أعمال الفنان محسن محي الدين هو مسلسل " نقل عام " ، والذى عرض قبل بداية شهر رمضان الحالي وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر ودينا وأحمد بدير وأميرة أديب ، والعمل من إخراج عادل أديب .

 

محسن محيى الدين هاني سلامه محمود حميدة ماجد المصري نضال الشافعي الفنان محسن محيى الدين مسلسل ملف سري حسن البلاسي

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