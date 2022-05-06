عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تنجو بأعجوبة بعد إطلاق النار عليها في رحلة صيد بجنوب إفريقيا

صدى البلد

نجت سيدة بالغة من العمر 37 عاما، من الموت بأعجوبة اثناء تواجدها في إحدى الغابات في جنوب إفريقيا في رحلة صيد برفقة زوجها بعد ان أطلق أحدهم عليها النار أثناء صيده لفرس النهر . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة بالغة من العمر 37 عاما، كانت في محمية طبيعية في جنوب إفريقيا، في رحلة صيد و لكنها لم تتوقع أنها قد تصاب بطلقة من بندقية صيد أحدهم بالخطأ قد تنهي حياتها . 

txt

غابة هالربوس البلجيكية تتألق بألوان بنفجسية زاهية ..شاهد

txt

نشرة المنوعات.. حادث غريب يثير الجدل في البرازيل.. وإنقاذ طفلين علقا في غابة 26 يوماً


و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن السيدة أصيبت بطلقة في كتفها، اثناء تواجدها في المنطقة التي يوجد بها فرس النهر، و لكن أراد أحد الزوار أن يصطاد فرس النهر و اصابته برصاصة . 


أوضحت الصحيفة أن السيدة اصيبت في ذراعها و كاد الرصاص الذي كان يطلقه أحد الأشخاص أن يصيبها في رأسها، و لكن فور إصابتها يبدو أن ذلك الشخص تدارك الامر و  هرب سريعا . 


جدير بالذكر أن فرس النهر تمكن من الهرب من المكان سريعا، و لم يتمكن ذلك الشخص من إصطياده و لكن أصيبت السيدة في ذراعها و نقلت إلى المستشفى و أجرت الحديقة تحقيقات موسعة للكشف عن الجاني . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

خطبة أول جمعة من شوال مكتوبة .. وأحمد عمر هاشم خطيبا للأزهر

لـ التجار.. ضوابط وآليات البيع عن طريق التصفية والمزايدة العلنية

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

أخبار الرياضة ... موعد أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. "المصري" يفسخ تعاقده مع أحمد شديد قناوي

درس الهندسة وعمل ضابطا .. مفيد عاشور : الفن حاليا بلا أساتذة وسعدت كثيرا بتقديم شخصية الإمام الأكبر

أخبار العالم| مقتل 3 إسرائيليين في هجوم بتل أبيب.. وقيس سعيد يتهم الإخوان بحرق تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ