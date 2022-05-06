سيدة تنجو بأعجوبة بعد إطلاق النار عليها في رحلة صيد بجنوب إفريقيا

نجت سيدة بالغة من العمر 37 عاما، من الموت بأعجوبة اثناء تواجدها في إحدى الغابات في جنوب إفريقيا في رحلة صيد برفقة زوجها بعد ان أطلق أحدهم عليها النار أثناء صيده لفرس النهر .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة بالغة من العمر 37 عاما، كانت في محمية طبيعية في جنوب إفريقيا، في رحلة صيد و لكنها لم تتوقع أنها قد تصاب بطلقة من بندقية صيد أحدهم بالخطأ قد تنهي حياتها .



و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن السيدة أصيبت بطلقة في كتفها، اثناء تواجدها في المنطقة التي يوجد بها فرس النهر، و لكن أراد أحد الزوار أن يصطاد فرس النهر و اصابته برصاصة .



أوضحت الصحيفة أن السيدة اصيبت في ذراعها و كاد الرصاص الذي كان يطلقه أحد الأشخاص أن يصيبها في رأسها، و لكن فور إصابتها يبدو أن ذلك الشخص تدارك الامر و هرب سريعا .



جدير بالذكر أن فرس النهر تمكن من الهرب من المكان سريعا، و لم يتمكن ذلك الشخص من إصطياده و لكن أصيبت السيدة في ذراعها و نقلت إلى المستشفى و أجرت الحديقة تحقيقات موسعة للكشف عن الجاني .