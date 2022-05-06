صرف مكافآت لفريق يد ٢٠٠٤ بالزمالك للفوز بدوري المرتبط

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت خاصة بعيدا عن اللائحة للاعبي فريق 2004 لكرة اليد الفائز بدوري المرتبط.

كما وجه المستشار مرتضى منصور أيضا بصرف مكافآة للجهاز الفني والإداري والطبي.

وهنأ رئيس نادي الزمالك اللاعبين خلال استقباله لهم مؤكدا أنه مطمئن على مستقبل كرة اليد في ظل وجود لاعبين رجال من أبناء الزمالك.

حضر المقابلة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ألعاب الصالات، وأحمد العطار المشرف على القطاع وحسن شاكر المدير الإداري للقطاع.

وأشاد أحمد العطار بالدعم الذي يقدمه أحمد مرتضى للفريق وجميع ألعاب الصالات والذي أحدث طفرة كبيرة في جميع الألعاب موجها الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي على توفير كافة الامكانات ماديا ومعنويا.