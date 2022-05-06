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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

زيارة الأضرحة والمقامات .. الأوقاف تعلن عودة نظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية

صدى البلد

 قررت وزارة الأوقاف المصرية العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم  بدءا من الأحد القادم  ٧ شوال ١٤٤٣هـ  الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ م وفق التعليمات المنظمة التي  ستعممها الوزارة في هذا الشأن .

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين ، و بناء على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه ، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه .

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