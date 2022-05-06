عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

السيسي وماكرون يناقشان ملفات إقليمية ودولية ومقتل 3 إسرائيليين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

تجدد الصدامات في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة
أوامر ملكية سعودية بتعيين محافظين جديدين للطائف والإحساء
مقتل 3 إسرائيليين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب
رئيس الوزراء الإسرائيلي: بوتين اعتذر عن تعليقات وزير خارجيته
قيس سعيد يتهم الإخوان باتباع سياسة الأرض المحروقة في تونس
زيلينسكي: روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال
المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات جديدة بقيمة 211 مليون دولار لأوكرانيا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شملت نطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، لاسيما في ضوء الدور البارز لكل من مصر وفرنسا في مجال قضايا البيئة والمناخ.

وأكد ماكرون التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم الدور الذي تقوم به مصر لصون السلم والأمن وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

بعد إدانة هجوم إلعاد في إسرائيل..أمريكا:حوار مستمر لبحث سبل التصدي

بايدن وشولتز.. اتفاق على عدم الاعتراف بمكاسب روسيا في حرب أوكرانيا

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح أمس، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على أثر تجدد زيارات اليهود لباحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد توقف استمر عشرة أيام تقريبا.

وأفادت "الراي" بأن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بمدينة إلعاد وسط إسرائيل أمس الخميس، فيما أعلنت دولة الاحتلال تمديد إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، ردا على عملية إلعاد.

ونقلت "الجريدة" عن رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الدولة العبرية اعتذاره عن التصريح الذي أدلى به وزير خارجيته سيرجي لافروف وقال فيه إنّ لأدولف هتلر "دمًا يهوديًا".

ونقلت "الوطن" عن الرئيس التونسي قيس سعيد، قوله اليوم الجمعة، إن الإخوان وحلفاءهم، تسللوا إلى المؤسسات وسعوا لتفجير الدولة، بواسطة الدستور، الذي أقروه قبل 10 سنوات، مضيفًا أن "الحرائق التي جدت يوم عيد الفطر، ليست وليدة صدفة بل تتناغم مع بعض التصريحات لحراك "الخلاص الوطني"، الذي يتألف من حركة النهضة الإخوانية، وبعض الحلفاء من أوساط حزبية"، وأنهم يتبعون سياسة الأرض المحروقة.

وقالت "الأنباء" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء  الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الإحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للإحساء بالمرتبة الممتازة.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن الرئيس الأ,كراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن القوات الروسية لا زالت تقصف مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول على الرغم من تواصل عملية إجلاء المدنيين أمس الخميس.

وأفادت "الوطن" بأن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون يورو (211 مليون دولار أمريكي) لدعم النازحين في أوكرانيا في سياق مؤتمر دولي للمانحين تتشارك في تنظيمه بولندا والسويد في (وارسو).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة بهذه المناسبة "لقد اجتمعنا اليوم بهدف واضح وهو دعم شعب أوكرانيا الشجاع الذي يقاتل المعتدي ويدافع عن حريته".

 

 

مصر فرنسا الكويت الإخوان إسرائيل السيسي روسيا الملك سلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي دولار أوكرانيا تل أبيب صحف الكويت قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي الصحف الكويتية حركة النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

موضوعات متعلقة

بعد إدانة هجوم إلعاد في إسرائيل..أمريكا:حوار مستمر لبحث سبل التصدي

مندوبة الإمارات بمجلس الأمن :المدنيون يدفعون الثمن الأكبر للحرب في أوكرانيا..فيديو

ترشيحاتنا

خطبة أول جمعة من شوال مكتوبة .. وأحمد عمر هاشم خطيبا للأزهر

لـ التجار.. ضوابط وآليات البيع عن طريق التصفية والمزايدة العلنية

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

أخبار الرياضة ... موعد أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. "المصري" يفسخ تعاقده مع أحمد شديد قناوي

درس الهندسة وعمل ضابطا .. مفيد عاشور : الفن حاليا بلا أساتذة وسعدت كثيرا بتقديم شخصية الإمام الأكبر

أخبار العالم| مقتل 3 إسرائيليين في هجوم بتل أبيب.. وقيس سعيد يتهم الإخوان بحرق تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ