السيسي وماكرون يناقشان ملفات إقليمية ودولية ومقتل 3 إسرائيليين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

تجدد الصدامات في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة

أوامر ملكية سعودية بتعيين محافظين جديدين للطائف والإحساء

مقتل 3 إسرائيليين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي: بوتين اعتذر عن تعليقات وزير خارجيته

قيس سعيد يتهم الإخوان باتباع سياسة الأرض المحروقة في تونس

زيلينسكي: روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال

المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات جديدة بقيمة 211 مليون دولار لأوكرانيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شملت نطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، لاسيما في ضوء الدور البارز لكل من مصر وفرنسا في مجال قضايا البيئة والمناخ.

وأكد ماكرون التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم الدور الذي تقوم به مصر لصون السلم والأمن وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح أمس، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على أثر تجدد زيارات اليهود لباحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد توقف استمر عشرة أيام تقريبا.

وأفادت "الراي" بأن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بمدينة إلعاد وسط إسرائيل أمس الخميس، فيما أعلنت دولة الاحتلال تمديد إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، ردا على عملية إلعاد.

ونقلت "الجريدة" عن رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الدولة العبرية اعتذاره عن التصريح الذي أدلى به وزير خارجيته سيرجي لافروف وقال فيه إنّ لأدولف هتلر "دمًا يهوديًا".

ونقلت "الوطن" عن الرئيس التونسي قيس سعيد، قوله اليوم الجمعة، إن الإخوان وحلفاءهم، تسللوا إلى المؤسسات وسعوا لتفجير الدولة، بواسطة الدستور، الذي أقروه قبل 10 سنوات، مضيفًا أن "الحرائق التي جدت يوم عيد الفطر، ليست وليدة صدفة بل تتناغم مع بعض التصريحات لحراك "الخلاص الوطني"، الذي يتألف من حركة النهضة الإخوانية، وبعض الحلفاء من أوساط حزبية"، وأنهم يتبعون سياسة الأرض المحروقة.

وقالت "الأنباء" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الإحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للإحساء بالمرتبة الممتازة.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن الرئيس الأ,كراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن القوات الروسية لا زالت تقصف مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول على الرغم من تواصل عملية إجلاء المدنيين أمس الخميس.

وأفادت "الوطن" بأن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون يورو (211 مليون دولار أمريكي) لدعم النازحين في أوكرانيا في سياق مؤتمر دولي للمانحين تتشارك في تنظيمه بولندا والسويد في (وارسو).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة بهذه المناسبة "لقد اجتمعنا اليوم بهدف واضح وهو دعم شعب أوكرانيا الشجاع الذي يقاتل المعتدي ويدافع عن حريته".