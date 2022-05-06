خلال رمضان.. ضبط 17 ألف طن دقيق مستودعات قبل بيعهم بالسوق السوداء بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال شهر رمضان المُبارك.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه تم ضبط 17 ألف طن و673 كجم دقيق مستودعات، قبل بيعهم بالسوق السوداء، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، قد شدد على انتظام سير عمل المخابز خلال شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر المُبارك.