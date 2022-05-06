إدارة غزل المحلة لـ "سموحة" و"عبدالحميد بسيوني" : لن نتهاون في حقوقنا وما حدث استخفاف

وجه علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحله لكرة القدم رسالة لـ عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق للفريق عقب رحيله المفاجى عن الفريق علي الرغم من عقده معه .

وأكد العباسي في تصريحات صحفية أن إدارة غزل المحلة لن تتنازل أو تتهاون في حقوقها بشأن المدرب السابق مشددا أن المحله كيان عريق ولا يجوز التعامل معه باستخفاف أو تهاون .

وأضاف أن ما قام به بسيوني يتسم بالاستهانة والاستخفاف بالفريق، مؤكدا أن إدارة المحلة قادرة علي الحفاظ علي حقوقها.

وتابع أن ما قامت به إدارة سموحة أمر يتنافي مع قواعد الاحترام المتبادل بين الناديين خاصة وأن العلاقات المشتركة بين المحلة وسموحة طالما شهدت تقديرا بين الطرفين.

واختتم "نحتفظ بحقنا كاملا في اتخاذ الإجراءات التي سيقررها مجلس إدارة المحلة".