بعد مشاركة صورة من طفولتها .. مي كساب: عدت السنين والقلب لسه برئ

شاركت الفنانة مي كساب صورة من مرحلة الطفولة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “أنا وأعوذ بالله من كلمه أنا عدت السنين والقلب لسه بريئ الحمد لله 🙏🏻🙏🏻”.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .