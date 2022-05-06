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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نواب يضعون روشتة للأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة.. ويؤكدون: يجب على المواطن ترشيد الاستهلاك .. نطالب الدولة بتقليل السلع المستوردة.. والتصنيع المحلي أفضل مجال للاستثمار فى الوقت الحالى

رفع سعر الفائدة
رفع سعر الفائدة

رئيس موازنة النواب: الحكومة رفعت المرتبات والمعاشات لمواجهة الأزمة العالمية والتضخم

وكيل موازنة البرلمان: يجب تقليل الاستيراد من الخارج وضبط الميزان التجاري

نائب: الزراعة والصناعة من أفضل المجالات للاستثمار في ظل الأزمة العالمية

 

أكد عدد من النواب أن  الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لمواجهة الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة من خلال رفع المرتبات والمعاشات ، وأشاروا إلى إنه فى ظل الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة أصبح لزاما تجاوز هذه الأزمات من خلال السيطرة على التضخم وعمل تغطية نقدية لبعض الأسر وتقرير استهلاك فى بعض الحالات الأخرى.

 

فى البداية قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لمواجهة الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة من خلال رفع المرتبات والمعاشات، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة كان الهدف الرئيسى منه هو مواجهة التضخم.

 

وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التضخم بدأ فى أكتوبر الماضى حينما تعافى المواطنين من كورونا بسبب تلقيهم التطعيمات مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى زادت الأسعار وعمت العالم كله موجة من التضخم والذى يعتبر استيراد السلع من الخارج سببا رئيسيا فى زيادة التضخم لدينا.

 

كما أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التضامن استطاعت أن تزود عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، كما أن وزارة التموين أتاحت السلع بوفرة فى كل منافذها، وتم وضع ضوابط للأجهزة الرقابية بهدف الرقابة على السلع فى السوق.

 

وأكد أن أفضل مجالات للاستثمار تكون على حسب الفئة العمرية فإذا كان رجل على المعاش تعدى على الستين عاما يكون الأفضل له الوديعة فى البنوك بقيمة 18 % ، أما إذا كان شبابا فمن الممكن أن يفاضل فى الاستثمار بين عدد من المجالات وهى البورصة والذهب والعقارات على حسب احتياجاته.

 

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه فى ظل الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة فإن المطلوب من المواطن ان يرشد استخدامه للضروريات فقط وأن يبتعد بقدر الإمكان عن السلع المستوردة.

 

وأكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن على الدولة أن تقوم بتقليل الاستيراد الترفى من الخارج وضبط الميزان التجارى ، بالإضافة إلى دعم المصنع المصرى.

 

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: مجال التصنيع هو أفضل مجال للاستثمار ، وبالتالى علينا أن نقلل الاستيراد من الخارج لكى نحقق الاكتفاء الذاتى بقدر الإمكان.

 

وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه فى ظل الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة أصبح لزاما تجاوز هذه الأزمات من خلال السيطرة على التضخم وعمل تغطية نقدية لبعض الأسر وتقرير استهلاك فى بعض الحالات الأخرى.

 

وأشار بدراوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى وجود موائمة بين حجم الإنفاق وما لدى الدولة والمواطن، مؤكدا أننا علينا أن نقوم بعمل إجراءات لتخفيض التضخم ورفع سعر الفائدة ومراقبة الأسعار.

 

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: لو لدينا فائض نقدى من الممكن أن نستغله في وجود إعانة بطالة ورفع قيمة دعم التموين وزيادة معاش تكافل وكرامة.

 

واستطرد: من الممكن أن يكون أفضل مجالات الاستثمار في ظل الأزمة العالمية والتضخم وزيادة أسعار الفائدة هي مجالات الزراعة والصناعة طويلة المدى؛ لأن أي مجال اخر سيكون مؤقت.

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