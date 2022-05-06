عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب ماكرون يغير اسمه إلى النهضة

حزب ماكرون يغير اسمه
حزب ماكرون يغير اسمه إلى "النهضة"

أعلن ستانيسلاس غيريني، الأمين العام لحزب ”الجمهورية إلى الأمام“، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، عن تغيير اسم الحزب إلى ”النهضة“.

وقال غيريني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية: ”نبدأ حركة تجديد للجمهورية إلى الأمام كي نستمر في توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أكثر من 6 أعوام وتحويلها إلى حزب سياسي يحمل اسم النهضة“.

وفي تفسيره لدواعي تغيير اسم الحزب، قال غيريني إن حزب النهضة يهدف إلى ”البقاء وفيا لإرادة الرئيس“ القائمة على ”اختيار النور على الظلمة دائما“ و“وفيا لما نقوم به على الساحة الأوروبية“، وفق قوله.

على صعيد آخر، توصلت أحزاب اليسار الفرنسي إلى اتفاق بشأن تحالفها خلال الانتخابات، بهدف ضمان أداء قوي بما يكفي لعرقلة خطط إصلاحية مثيرة للجدل وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال النائب في البرلمان الفرنسي أدريان كاتيناز، من حزب ”فرنسا الأبية“، لإذاعة ”فرانس-إنفو“، يوم الأربعاء، إن الحزب الاشتراكي الفرنسي وحزبه المنتمي لليسار المتطرف ”توصلا لاتفاق من حيث المبدأ“ لتشكيل تحالف من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو المقبل.

ويعد التحالف الذي تم تشكيله تحت قيادة جون-لوك ميلونشون زعيم حزب ”فرنسا الأبية“ بمثابة محاولة لحرمان الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بولاية جديدة مؤخرا، من الأغلبية في البرلمان في تصويت يجرى في الفترة من 12 وحتى 19 يونيو، ما قد يعرقل خطته المؤيدة لقطاع الأعمال.

وتمكن ميلونشون من توحيد الخضر والشيوعيين والاشتراكيين تحت مظلة جديدة، مما قد يثير الدهشة في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف التحرك لتحدي المعتقدات الأساسية للسياسات الاقتصادية للتكتل.

وقال كاتيناز: ”سنتمكن من هزيمة إيمانويل ماكرون، ويمكننا أن نحقق ذلك بأغلبية تحكم من أجل برنامج جذري“.

وأعيد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا في 24  أبريل الماضي بحصوله على 58.55% من الأصوات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حققت 41.45%، ما أظهر انقساما كبيرا في البلاد.

وتراجعت شعبية إيمانويل ماكرون أربع نقاط مئوية خلال شهر، فيما بات جان لوك ميلونشون، مرشح اليسار الراديكالي للانتخابات الرئاسية، الشخصية الثانية التي تتمتع بأكبر شعبية في فرنسا بعد إدوار فيليب الذي تشهد علاقته بالرئيس توترا راهنا، على خلفية الانتخابات التشريعية.

الرئيس الجزائري يبحث مع ماكرون سبل تطوير العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية

السيسي يهنئ ماكرون بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية ..فيديو

ماكرون حزب النهضة فرنسا باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

شروط استحقاق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه بالقانون.. تعرف عليها

دعاء الجمعة الأولى من شوال.. وأجمل الكلمات المستحبة فيه

أسعار العملات العربية في بنك مصر اليوم

إيلون ماسك يجمع 7.1 مليار دولار جديدة لتمويل صفقة تويتر

بروفة أخيرة لتدريب طلاب أولى ثانوي على منصة امتحانات التابلت.. غدا

شروط التصرف فى العقارات بقانون الاستثمار الجديد.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ