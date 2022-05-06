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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرصاد البحرين: طقس اليوم غائم وفرصة لتساقط الأمطار ورياح شديدة

صدى البلد

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين أن الطقس المتوقع اليوم، الجمعة، في المملكة سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً ومغبر في وقت لاحق.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 13 إلى 18 عقدة، مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة أحياناً.

وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، وقد يصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات.

وتسجل درجة الحرارةالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 10%.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من هبات شديدة السرعة.

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