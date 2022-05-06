التحالف: 3 مراحل لنقل الأسرى الحوثيين جوا لصنعاء وعدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة السعودية الإنسانية.

وأكد التحالف، أن هناك ثلاث مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم، وفق صحيفة عاجل.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح (163) مائة وثلاثة وستين أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية (ستوكهولم ).