السيرة الذاتية للثلاثة محافظين الجدد في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تشمل تعيين 3 محافظين للطائف والأحساء وجدة.

1-الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظا للأحساء:

شغل الأمير سعود بن طلال بن بدر منصب المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، إضافة إلى عمله مديراً عاماً للتعاون الدولي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بين عامي 2014 و2016م.

2-الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظا لجدة:



شغل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي والذي صدر أمر ملكي اليوم بتعيينه محافظاً لجدة، منصب مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة المكلف.



3-الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظاً للطائف:

شغل الأمير سعود بن نهار بن سعود منصب وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق ووكيل الشؤون التنظيمية والسياسات المكلف، منذ مارس 2021م.