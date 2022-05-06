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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم...طريقة عمل عرق تربيانكو

عرق تريبيانكو
عرق تريبيانكو

عرق تريبيانكو من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، ويمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق شهي.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عرق تريبيانكو فيما يلي 

مقاديرعرق تريبيانكو


عرق تريبيانكو 
فصوص ثوم صحيحة
2 بصلة أرباع
4 فص ثوم مفروم
4 عود كرفس قطع
3 جزر شرائح
4 ورقة لاورا
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
رشة جوزة الطيب
ملح 
فلفل أسود
زبدة
زيت نباتي


طريقة تحضير عرق تريبيانكو 


بالسكينه  قومي بفتح  فتحات صغيرة ونضع في  هذه الفتحات فصوص الثوم  ونتبل العرق من جميع الاتجاهات بتتبيلة مكونة من الملح والفلفل وجوزة الطيب والحبهان ونفرك التوابل علي العرق جيدا  ثم  نحمر العرق في طاسة بها قطعة زبده مع زيت علي النار.
تجهيز الطبق:
في صينية الفرن نضع الخضار الشرائح في قاع الصينية ( جزر وبصل وكرفس والتوابل والثوم الصحيح) وملح وفلفل اسود ونقلب ونضع العرق على الخضار ونضع على العرق السمنة الذي تم تحميرها ثم نسقيه بالمرقه ويغطي بورق فويل ويدخل فرن ساخن علي درجة حرارة   ويراعي تقليب العرق في جميع الاتجاهات في الفرن اثناء التسويه وبعد تمام التسويه وخروجه من الفرن راعي عدم تقطيعه مباشره لابد ان نتركه يبرد قبل التقطيع ويقدم مقطع شرائح وبالهنا والشفا.

عرق تريبيانكو طريقة عمل عرق تريبيانكو مقاديرعرق تريبيانكو طريقة تحضير عرق تريبيانكو الشيف سارة عبد السلام

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