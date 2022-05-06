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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في الصين بسبب فيروس كورونا

صدى البلد

قررت الصين، اليوم الجمعة، تأجيل النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية التي كان من المقرر أن تستضيفها هانجتشو في مقاطعة تشيجيانج جنوب شرقي البلاد، في الفترة من 10 وحتى 25 سبتمبر المقبل.

وذكرت محطة (CCTV) التلفزيونية أن المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، حسين المسلم، أعلن القرار مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحدث "قريبا للغاية".

ويأتي تأجيل الألعاب الآسيوية في خضم موجة تفشي لفيروس كورونا في الصين ناجمة عن المتحور أوميكرون، تسببت في أعداد قياسية من الإصابات غير مسبوقة منذ بداية الوباء في الصين.

وعلى عكس معظم دول العالم التي قررت بالفعل التعايش مع الفيروس، حافظت الصين على سياسة عدم التسامح تجاه الوباء لمدة عامين، بحجة حماية السكان المسنين، الذين لا يتم تطعيمهم بنسبة عالية، أو تجنب انهيار نظام الصحة.

وكانت الصين قد استضافت في فبراير الماضي، قبل انتشار متحور أوميكرون، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ولكن بدون جمهور.

يذكر أن الصين سجلت منذ بداية الوباء 218 ألفا و945 حالة إصابة، و5 آلاف و153 حالة وفاة .

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