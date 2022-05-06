صحف السعودية: أمر ملكي بالموافقة على إنشاء هيئتي تطوير لمحافظتي الأحساء والطائف.. وزراء وخبراء عالميون يشاركون في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم بالرياض

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (تنمية لا تتوقف) : الأمر الملكي الذي صدر بالموافقة على إنشاء هيئتي تطوير لمحافظتي الأحساء والطائف بناء على ما رفعه سمو ولي العهد يأتي في إطار التنمية الشاملة المستدامة التي تضمنتها أهداف رؤية 2030 المباركة، التي اعتمدت التطوير بصوره كلها منهجاً مستداماً لمناطق المملكة كافة، وهو أمر تعدى التخطيط إلى التنفيذ على أرض الواقع من أجل أن تنعم مناطق بلادنا كافة بما تستحق من تنمية مستدامة لقاطنيها والمملكة.



وأضافت : رؤية 2030 مشروع وطني جبار نقل بلادنا إلى مستقبل نلمسه في حاضرنا، فهي لم تغفل منحى من مناحي الحياة يعود بالنفع على الوطن والمواطن إلا أعطته اهتماماً متكاملاً يأخذه إلى مستقبل أكثر تطوراً ونماء ما يؤثر إيجاباً على جوانب الحياة كافة اقتصادياً واجتماعياً، ويرفع وتيرة التنمية في كل المناطق، وتهدف هيئات تطوير المناطق إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية. وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، إذاً هي تنمية شاملة تفي بمتطلبات الحياة.

وأوضحت : الأمر الملكي الذي صدر يوم أمس بإنشاء هيئتين لتطوير الأحساء والطائف يأتي في إطار تطوير مناطق المملكة كافة، وتملك كل من المنطقتين من المقومات والفرص والإمكانات ما يجعل من تطويرهما أمراً ضرورياً عطفاً على تجارب تطوير مناطق المملكة الأخرى التي أعطت مردوداً إيجابياً عالياً، خاصة وأنها تحظى بإشراف مباشر من قبل سمو العهد صانع رؤيتنا الفذة، فتلك المناطق ستتحول إلى مناطق جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، وستشهد حراكاً تنموياً غير مسبوق سيعود بالنفع على أرجاء الوطن ولن يقف عند حدود المنطقة.



وأختتمت : قيادتنا وضعت تنمية الإنسان والمكان هدفاً رئيساً، وهي معادلة ليس من السهل تحقيقها من خلال مشروع مستدام لا يقف عند حد، هي معادلة صعبة ولكن تحقيقها ممكن حال كان وراءها رجال مخلصون صادقون ذوو همم عالية لا حد للطموح عندهم، وهذا ما تشهده بلادنا بفضل من المولى -عز وجل-، تنمية مستدامة وطموح لا ينتهي.

تطوير شامل

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (تطوير شامل) : تسخر قيادة المملكة -أيدها الله- كافة إمكاناتها لتطوير جميع المدن، خصوصا السياحية منها لتواكب رؤية 2030 المهتمة بالجوانب السياحية، لذلك جاءت الأوامر الملكية الأخيرة متضمنة إنشاء هيئتين لتطوير الطائف والإحساء لما تتمتع به المدينتان من إمكانات سياحية كبيرة تستحق تطويرها لتسهم في النهضة السعودية.

وأضافت : ولم يكن إنشاء هيئتين لتطوير الطائف والأحساء هو الأول من نوعه، إنما مواصلة للجهود المباركة من قبل القيادة الحكيمة في تحسين أوضاع المدن الكبرى لتكون نواة تنمية شاملة، فهناك هيئات لتطوير مناطق المدينة المنورة، وعسير، والشرقية، فضلاً عن هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، والهيئات الملكية لتطوير الرياض، ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والعلا، فجميعها تصب في صالح تطوير مدن المملكة بشكل عام، وتحقيق الطفرة العمرانية والسياحية المطلوبة ضمن رؤية 2030.



وأختتمت : ويعكس إنشاء هيئات لتطوير المدن اهتمام القيادة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، إذ تعمل الهيئات التطوير بما يتناسب مع تاريخ المدن العريق، خصوصا ان الطائف والأحساء مهيئتان لجذب الاستثمارات، فتأسيس هيئتين يعكس مكانة المحافظتين وما تتميزان به من إمكانات طبيعية وبشرية وصناعية يمكن الاستفادة منها لمصلحة الوطن، وتوظيف إمكاناتهما بما يخدم الاقتصاد والسياحة.

المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم بالرياض

ومن صحيفة الرياض "يشهد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم - الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ - 11 جلسة علمية مختلفة، تستعرض مواجهة تحديات جائحة كورونا الحالية، وكيفية التعامل مع الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، إضافة إلى متطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية، بمشاركة وزراء وخبراء ومختصين في مجال التعليم محلياً وعالمياً.

وتأتي الجلسة الرئيسة للمؤتمر بعنوان: "السياسات التعليمية في ظل التحديات"، لمناقشة كيفية التعامل مع تحديات الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، وذلك بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور طارق شوقي، ومعالي وزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض الدكتور السير ستيف سميث، ومعالي المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي الدكتور خيمي سافيدرا.

وفي سياق متصل يناقش المشاركون موضوعات التحول الرقمي والابتكار في التعليم، بحضور عدد من الخبراء والمتحدثين، إضافة إلى موضوع "التعليم الإلكتروني في المملكة: رؤية دولية"، إلى جانب الحديث عن "تطوير المناهج التعليمية: تجارب دولية ناجحة"، وصولاً إلى حديث موسّع حول الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم.

ويتناول المشاركون كذلك موضوعات جديدة تتوزع حول تبادل الخبرات العالمية في التعليم، وأفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التمويل والاستثمار في التعليم، مختتمين جلسات المؤتمر بالرؤى المستقبلية للتعليم، التي تأتي بعنوان "رؤى مستقبلية: تصورات وخطط للتعليم".