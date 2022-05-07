بالقانون..حظر إنشاء محطات غربلة وإنتاج التقاوي الزراعية بدون ترخيص

نظم قانون الزراعة، ضوابط وآليات إنشاء محطات غربلة وتنظيف التقاوي، وألزم المزارعين بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة يشمل الإجراءات والشروط اللازمة للترخيص.

محطات غربلة وتنظيف التقاوى

نصت المادة 30 من القانون على أن:" لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها، ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.

و يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومديرى محطات الغربلة امساكها.

وطبقا للقانون، فإن لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.