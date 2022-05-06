زراعة عين شمس تيسر على طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة حياتهم.. تفاصيل

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن الكلية توفر كافة الدعم لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه علي طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (بصري .حركي .سمعي .ذهني .دمج .أمراض دم وغيرها )التوجه إلي إدارة شئون الطلاب بالكلية حتي يتسني للشئون تقديم كافة الخدمات المتاحة لهم التي من شأنها تسير الحياة الجامعية بصورة طبيعة .

وأشار هشام الحريري وكيل كلية الزراعة ، إلى اهتمام الجامعة بكافة منسوبيها وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تهيئة كافة مرافق الجامعة بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات المقدمة من الجامع

كانت قد أقيمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "زراعة تبتكر" بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بإشراف الدكتورة لمياء رضوان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال، IHub بكلية الزراعة.

وتم تصعيد خمس فرق من المرحلة قبل النهائية في مسار الدراسات العليا وخمسة عشر فريق في مسار الطلاب

وقامت الفرق بعرض الأفكار وتم إعلان الثلاث مراكز الأولى بإجماع المحكمين

مسار طلاب الدراسات العليا :

المركز الأول : Smart Aquaponic system using treated gray water

اسماء الفريق :

د/زينب محمود محمد هندي

د/ محمود خالد حسن

د/صبحي محمد عبد المنعم

د/ محمد حسن على

مسار الطلاب :

حيث فاز بالمركز الأول: فريق

Organic Tomato

اسماء الفريق :

ريم علاء الدين خضر

دميانه نجيب فرج

هاجر ابراهيم محمد

المركز الثاني: فريق Super

Biochar production

اسماء الفريق :

اسلام يسري عبد العظيم

اسراء محمد اسماعيل

ايمان محمد اسماعيل

يارا ناصر محمد

المركز الثالث: فريق Natural hair dyes

اسماء الفريق :

نورهان مجدي عبد الحميد

ياسمين عمر

ندى خليل

ايريني كرم