بعثة رجال يد الأهلي تصل النيجر للمشاركة في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس..صور

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إلى النيجر صباح اليوم الجمعة؛ استعدادا لخوض منافسات بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس التي تقام خلال شهر مايو الجاري.

وكانت بعثة رجال يد الأهلي قد غادرت مطار محمد الخامس بالمغرب، في التاسعة بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، مساء أمس الخميس للسفر إلى النيجر للمشاركة في البطولتين.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويتواجد فريق رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي، وضمت المجموعة الثانية فرق، الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏