جهاز العبور: خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والإنارة

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق داخل المدينة، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة شبكة الإنارة بالمدينة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وسهولة تنقلهم في شوارع المدينة وخاصة الطرق الرئيسية.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تطوير ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بطريق بلبيس السلام الصحراوي واستحداث أعمدة إنارة جديدة علي جانبي الطريق، وأيضا أمام مدخل المدينة وتم تركيب كشافات ليد موفرة بقدرة(١٤٥وات) لرؤية بصرية افضل ولسهولة تنقل المواطنين وجاري استكمال الاعمال تباعا.

إنشاء منطقة ألعاب أطفال فى مدينة العبور

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أنه تم إنشاء منطقة ألعاب أطفال "kids area" كتجربة للمرحلة الأولى بجوار الچيم المفتوح بالمنطقة الفاصلة بين الحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تركيب ما يقرب من 20 لُعبة مختلفة وصب الخرسانة الجاهزة لقواعد الألعاب لزيادة العامل الأمني للأطفال مستخدمي الألعاب.