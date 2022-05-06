رئيس الوزراء البريطاني بعد خسارة حزبه بالانتخابات: كانت ليلة قاسية على المرشحين

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن الليلة الماضية، كانت قاسية على مرشحي حزب المحافظين، بعد خسارته في الانتخابات.

وقال “جونسون” تعليقا على خسارة حزبه: “كانت ليلة قاسية على المرشحين المحافظين في بعض مناطق البلاد”.

وأضاف: “هذه رسالة من الناخبين للتركيز على مسائل أكبر”.

وأظهرت نتائج مبكرة، اليوم الجمعة، أن حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فقد الهيمنة على معاقله التقليدية في لندن، متكبدا خسائر في أماكن أخرى في الانتخابات المحلية، إذ عاقب الناخبون حكومته بسبب سلسلة من الفضائح.

وأُطيح بحزب جونسون في واندزوورث، وهي معقل للمحافظين منذ عام 1978، في إطار اتجاه في العاصمة البريطانية، حيث استخدم الناخبون الانتخابات للتعبير عن غضبهم من أزمة غلاء المعيشة والغرامات المفروضة على رئيس الوزراء لانتهاكه قواعد الإغلاق التي فرضت للتصدي لكوفيد-19.

وخسر المحافظون منطقة بارنت، التي فاز فيها الحزب في جميع الانتخابات باستثناء مرتين منذ عام 1964.