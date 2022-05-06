مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق تل أبيب.. فيديو

عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية"، لقطات من لحظة نقل سيارات الإسعاف لجثث 3 إسرائيليين قتلوا في عملية طعن شرق تل أبيب، ولم يتم العثور على منفذي الاعتداء وتم نشر الحواجز على الطرق.

وأكدت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية مساء الخميس، على مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن بـ"فأس" وإطلاق نار في منطقة "العاد" شرق تل أبيب.



وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن فلسطينيا نفذ عملية طعن في منطقة "العاد" بواسطة "فأس" وأصاب 6 إسرائيليين، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية قام بها منفّذان أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

