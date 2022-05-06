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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق انتخابات مجلس النواب اللبناني

لبنان تنتخب
لبنان تنتخب

انطلق اليوم الجمعة، قطار الانتخابات النيابية اللبنانية بعدد من الدول العربية؛ حيث تبدأ عمليات اقتراع المغتربين في الدول العربية كمحطة أولى يليها اقتراع المغتربين في باقي الدول الأمريكية والأوروبية والإفريقية والآسيوية بعد غد الأحد، على أن تكون المحطة الثالثة في الداخل اللبناني في 15 الجاري، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش إلى إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في لبنان.

ويستعرض صدى البلد، خريطة الانتخابات النيابية اللبنانية لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية:

6 مايو 

"مصر، السعودية، الكويت، قطر سوريا، عمان، البحرين، الأردن، العراق، إيرن"

8 مايو

"فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الإمارات، استراليا، ألمانيا،المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية، كوت ديفوار، السويد، بلجيكا، البرازيل، الاتحاد السوسري، نيجيريا الاتحادية، ايطاليا، المكسيك، أسيانيـ غانا، تركيا، فنزويلاـ هولندا، الغابون"

قبرص ، الكونغو، جمهورية سيراليون، الدانمارك، السنغال، رومانيا، الكونغو، المغرب، الجمهورية الهيلاينية، بنين، التوغة، زامبيا، جنوب إفريقيا، ليبريا، غينيا، انغولا، روسيا الاتحادية، مالي، يوركينا فاسو، النمسا، كولومبيا، ابرلندا، الكاميرون، هنغاريا، الاكوادور، بولندا، لوكسمبورج"

ويبدأ الاستحقاق الانتخابي في لبنان في دورته لعام 2022 باقتراع المغتربين في 10 دول عربية، على أن يليه بعد غد الأحد، اقتراع المنتشرين في 48 دولة في الدول الأوروبية والأمريكيتين والإفريقية والآسيوية، وهؤلاء يصل عددهم إلى 225,114 ناخباً ستنقل أصواتهم في صناديق الاقتراع عبر شركة DHL إلى بيروت تباعاً لتحفظ في خزائن مصرف لبنان ولا تفتح إلا بعد انتهاء انتخابات 15 الجاري ليتم فرز الأصوات فيها مع النتائج العامة للدوائر ال 15 في لبنان ويعرف النواب ال 128 الذين فازوا.

انتخابات مجلس النواب اللبناني الدول العربية الدول الأمريكية

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