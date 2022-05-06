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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عالمة الأحياء الروسية تحذّر من مخاطر بدائل السكر

بدائل السكر
بدائل السكر

قد يلجأ البعض عند الرغبة في فقدان الوزن لإستخدام بدائل السكر، اعتقادا منهم بعدم وجود أضرار لها.. وقد أكدت إيرينا مالتسيفا عالمة الأحياء الروسية، أن استخدام بدائل السكر الصناعية، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

مخاطر استهلاك بدائل السكر


وأشارت إيرينا مالتسيفا في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الجسم يتفاعل مع الأطعمة المحتوية على بدائل السكر، تماما كما يتفاعل مع السكر الحقيقي،وفقا لما نشر في موقع نوفوستي.

 

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وقالت إيرينا مالتسيفا، أنه "توجد في الجسم مستقبلات للحلوى بخلاف الموجودة  في تجويف الفم، و عندما تدخل بدائل السكر المحلية إلى الجسم مع الطعام، فإن هذه المستقبلات تتفاعل معها كما تفعل مع الجلوكوز".

وأفادت إيرينا مالتسيفا، أنه  عند استهلاك بدائل السكر يبدأ البنكرياس في إنتاج الأنسولين، حتى في حالة عدم وجود الغلوكوز.

 

مخاطر إستهلاك بدائل السكر

 

وأضافت إيرينا مالتسيفا، إلى أنه "لا يميز الدماغ بين الغلوكوز الحقيقي وبين بدائل السكر التي تصل إلى الدم. لذلك من أجل تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، يوجه الدماغ البنكرياس لتقليل مستوى الغلوكوز بالأنسولين، على الرغم من عدم وجوده في الطعام".

وأوضحت الخبيرة، إلى أن زيادة كمية الأنسولين في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمليات التمثيل الغذائي؛ حيث "تحفز بدائل السكر إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين، ما قد يؤدي إلى تطور مقاومة الأنسولين، وبالتالي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".

وتنصح إيرينا مالتسيفا،  محبي الحلويات، بأنهم يجب أن يقرروا تخفيض كمية السكر في نظامهم الغذائي، وتناول الفواكه والثمار بدلا من بدائل السكر الصناعية  الضارة .

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