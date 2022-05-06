صندوق مكافحة الإدمان : نتلقى 400 اتصال يوميًا للعلاج

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك " عن نتائج حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش ..أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي ،حيث شهدت الحملة تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مشاهدى الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك "أكثر من 21 مليون مشاهدة خلال أول 20 يوما من إطلاقه ،كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب " وأكثر من 5000 شير من جانب المتابعين و79 ألف تفاعل ،حتى الآن.

جاءت غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان أبرزها "بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير .. خدعوك فقالوا عن المخدرات ".

كما ساهمت الحملة فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن رقم “16023” الى 400 اتصال يوميا لتلقى العلاج من الادمان .