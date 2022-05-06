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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فيديو مثير للجدل.. شباب بريطانيون يتعاركون على متن طائرة هولندية

صدى البلد

تداول رواد التواصل الاجتماعي في هولندا مقطع فيديو أثار الجدل بين المواطنين، و ذلك بسبب  المشاهد التي ظهرت فيه من عنف من مواطنين بريطانيين على متن الطائرة . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ديلي ستار”، فإن مقطع فيديو لعدد من الشباب بريطانيين الجنسية على متن طائرة أغلبها من المواطنين الهولنديين الذين استاءوا من الأفعال التي قام بها الشباب على متن الطائرة . 

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و بحسب ما ورد في الصحيفة، فغن مقطع الفيديو تسبب في إثارة الغضب عبر منصات التواصل الإجتماعي عقب نشر إحدى السيدات مقطع فيديو للشجار الذي حدث بين الشباب على متن الطائرة أثناء رحلتهم و في الخلفية صوت يقول" هؤلاء الشباب بريطانيين الجنسية وعدوانيين للغاية" . 

ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن الأمر تفاقم على متن الطائرة حتى تدخل الطاقم بأكمله لفض الاشتباك الذي حدث بين شابين، و من ثم أصبح العراك بين 6 شباب بالغين . 

جدير بالذكر أن طاقم الطائرة قام بتسليم الشباب جميعا إلى أمن المطار في هولندا، وذلك للتحقيق معهم، لإثارتهم الفوضى وإزعاج الركاب على متن الطائرة والتعدي على الطاقم . 

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