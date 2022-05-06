عودة باهر المحمدي إلى تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المصري بالدوري

اختار حمزة الجمل تشكيله لمواجهة الإسماعيلي القادمة في دربي القنال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.

ويشهد التشكيل عودة باهر المحمدي وحسين ياسين وظهور أحمد مدبولي في هجوم الدراويش.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عمرو الحلواني - باهر المحمدي - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد عادل - حسين ياسين - سايكو كونتيه.

خط الهجوم: أحمد مدبولي - محمد الشامي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 برصيد 11 نقطة من 16 مباراة