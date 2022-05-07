برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب استمرار غلق قصور الثقافة بمدينة 6 أكتوبر

قال النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتورة لوزيرة الثقافة بشأن استمرار غلق قصور الإبداع والثقافة فى مدينة ٦ أكتوبر وعدم اتخاذ أى إجراءات لإنهاء أعمال الافتتاح لخدمة الشباب والمواطنين.

واستطرد حسين في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الدولة المصرية تعمل على تعزيز حقوق المواطنين ثقافيًا والتغلب على إشكاليات الماضي وأفكاره السلبية من خلال دعم وتطوير قصور الثقافة وإقامة الأنشطة المختلفة بها إلا أن الوضع في مدينة ٦ أكتوبر مختلف حيث معاناه مستمرة من استمرار غلق قصور الإبداع والثقافة في المدينة وعدم وجود ساحات ثقافية للشباب.



ويعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، للانعقاد غدا الأحد الموافق ٨ مايو.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.